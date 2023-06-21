مخطط مرور خاص بنهائي كأس الجزائر

ضبطت مصالح الشرطة بوهران مخطط تحويل حركة المرور بمحيط المركب الأولمبي "ميلود هدفي" تحسبا لنهائي النسخة الـ56 لكأس الجزائر لكرة القدم المقررة غدا بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف على الساعة 17:00 حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من ذات السلك الأمني.

وقد تم اعتماد مخطط مرور بمناسبة هذا العرس الكروي بدءا من منتصف الليل لليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل ليوم غد الخميس وذلك طبقا للقرار الولائي الصادر عن والي وهران سعيد سعيود، يشير بيان لذات المصالح.

ويتضمن المخطط غلق الطريق الرابط بين محور دوران الملعب ومحور دوران جامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" ببلقايد مع تحويل حركة المرور انطلاقا من محور دوران "كناستيل" نحو حي "حسناوي" مباشرة عبر نفق الطريق الاجتنابي الرابع (ذهابا وإيابا).

كما تقرر تحويل حركة مرور المركبات القادمة من نهج "الألفية" نحو محور دوران الملعب إلى حي "سي أن أل" عند نقطة الإشارات الضوئية فضلا عن تحويل حركة مرور المركبات القادمة اتجاه محور دوران جامعة وهران 2 نحو الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين وهران ومستغانم وفق ذات المصدر.