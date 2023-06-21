وهران: أكبر بارون مخدرات بفرنسا في قبضة الأمن

ألقت مصالح الأمن بوهران، يوم الخميس 15جوان الماضي، القبض على محمد جحا المدعو "ميمو"، 41 سنة، أكبر بارون مخدرات بمدينة مرسيليا الفرنسية، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان على حسابه الشخصي في " تويتر".

أثنى الوزير من خلال المنشور على مجهودات مصالح الأمن الجزائرية في وضع حد لأخطر بارون مخدرات بمنطقة "كاستيان" الفرنسية.

للتذكير فإن البارون الفرانكو- جزائري محكوم عليه بـ30 سنة سجن نافذة بفرنسا بتهم المتاجرة بالمخدرات واغتيال شخص في الطريق السريع، بالإضافة إلى حكم بـ10 سنوات سجن نافذة بتهم تبييض الأموال سنة 2019.

واستبعدت مصادر قضائية فرنسية ترحيل البارون نحو فرنسا لإدانته في الجزائر في قضايا أخرى وقضاءه لمدة سجنه.

ويعتبر محمد جحا "ميمو" من أكبر أهداف الديوان الفرنسي لمحاربة المخدرات منذ سنوات لضلوعه في عدة عمليات متاجرة مخدرات بمرسيليا وحرب عصابات أسفرت عن اغتيال 13 شاب في تصفيات جسدية منذ بداية السنة الجارية بمرسيليا.