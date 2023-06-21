عطاف في بيت مصور الثورة التحريرية بصربيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ببلغراد السيدة روزيكا لابيدوفيتش، أرملة مصور الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش، وذلك بحضور رئيس جمعية أصدقاء الجزائر في صربيا، السيد ماركو جليتش.

وحسب بيان الخارجية فإن هذه الالتفاتة، مثلما أكد على ذلك الوزير أحمد عطاف، تأكيدًا لوفاء الجزائر لأصدقائها الذين ناصروا وساندوا كفاحها ضد الاستعمار بالأمس، والذين يمثلون اليوم رموزاً وجسوراً للتواصل بين الجزائر وأصدقائها عبر العالم، على غرار جمهورية صربيا.

وقد شكل اللقاء فرصة للاطمئنان على حالة السيدة روزيكا لابيدوفيتش واستحضار العديد من المحطات التاريخية التي رسخت انتماءها للجزائر رفقة زوجها الراحل ستيفان لابيدوفيتش.