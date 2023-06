L’ARAV convoque les responsables d'Ennahar

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a convoqué les responsables de l'"Ennahar TV", suite à la diffusion d'informations, à caractère sensible, démenties "en bloc" par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a indiqué mercredi un communiqué de l'ARAV.

"Après avoir pris connaissance des informations, à caractère sensible, diffusées par la chaîne ‘Ennahar TV’, et démenties en bloc par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'ARAV a convoqué les responsables de la chaine de télévision pour une mise au point", précise le communiqué.