ڨالمة: توقيف 11 شخصا في شجار بأسلحة بيضاء

أكد بيان لخلية الإعلام للمديرية الولائية لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الأربعاء، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة هيليوبوليس ، أوقفت 11شخصا يبلغون بين 18سنة و39 سنة، على خلفية شجار بالأسلحة البيضاء داخل الحي السكني بولحفة عبد الحميد لمدينة هييوبوليس، محدثين حالة من الهلع وسط السكان.

وأوضح بيان للمديرية الولائية للأمن الوطني أن التدخل الفوري لمصالح الشرطة بتنقلها إلى عين مكان الشجار، مكن من العصور والحجز لأسلحة بيضاء تتمثل في "سكين، عصى، قاطع ورق وقضيب نحاسي".

كما أسفر عن توقيف العدد سالف الذكر للأشخاص المتشاجرين الذين تم تحويلهم إلى المصلحة الشرطية ، وتكوين ملفات قضائية ضدهم عن أفعال "المشاجرة في الطريق العام،باستعمال أسلحة بيضاء وخلق جو من انعدام الأمن وسط السكان". تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة ڨالمة، حيث أصدرت في حق ثلاثة منهم، أمر إيداع، فيما وجهت لباقي المشتبه فيهم استدعاءات مباشرة. إ.غمري