تطورات بخصوص الغواصة المفقودة قرب حطام "تيتانيك"

أعلن خفر السواحل الأميركي، الأربعاء، أن عمليات البحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة في عمق المحيط الأطلسي "لم تسفر عن أي نتيجة"، لافتا إلى أنه لا يزال من غير المعلوم ما الأصوات التي التقطتها أجهزة السونار في الأعماق.

وقال خفر السواحل الأميركي: "سنواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الغواصة المفقودة. لدينا 5 فرق إنقاذ تبحث عن الغواصة وستنضم لها 10 فرق إضافية في اليومين المقبلين".

وأضاف: "لا تعرف حقا ما تسمعه من ضوضاء عبر السونار. البحث جار في المنطقة التي تم التقاط الضوضاء فيها".

ودخلت فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن بعد أن فقدت غواصة سياحية تحمل خمسة أشخاص أثناء الغوص في حطام السفينة تيتانيك.

فقد طاقم الغواصة تيتان الاتصال مع سفينتها على السطح - بولار برنس - بعد ساعة و45 دقيقة من هبوطها في العمق للغوص لرؤية الحطام يوم الأحد.

ومن المتوقع أن ينفذ الإمداد الجوي للغواصة في حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش من يوم غد الخميس.

يقع حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز ونيوفاوندلاند، وهناك عدة سفن في طريقها للمساعدة في مهمة الإنقاذ.

تساعد الوكالات الأمريكية والكندية والبحرية والشركات التجارية في أعماق البحار عمليات الإنقاذ، التي تدار من بوسطن، ماساتشوستس، باستخدام الطائرات العسكرية وعوامات السونار.

قال خفر السواحل الأمريكي إنه يبحث في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف كيلومتر مربع.