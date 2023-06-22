قوجيل: الاستعمار الفرنسي للجزائر كان استعمار إبادة

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن بقايا الاستعمار الفرنسي مازالت موجودة ووصلت لحد التعليق على النشيد الوطني.

وأفاد قوجيل خلال إلقائه كلمة على هامش التصويت على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية، أن أعضاء مجلس الأمة صادقوا اليوم في جلسة علنية على نص القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية وكذا نص القانون المتعلق بالتقاعد، مفيدا، أننا اليوم نفرق بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي. كما رأينا ردة فعل الاستعمار الفرنسي القديم أو الجديد أو المتجددة.

وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن الاستعمار الفرنسي ذاته استعمر شعبه، لكن الجزائر رفعت رأسها وكلمة الجزائر تبقى دائما مرفوعة، لأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان استعمار إبادة.