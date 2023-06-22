بالمائة من الحجاج الميامين التحقوا بمكة المكرمة 80

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمكة المكرمة أن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين التحقوا بمكة في انتظار وصول البقية من الموجودين بالمدينة المنورة.

وأوضح الوزير أمس الأربعاء خلال الاجتماع الأول برؤساء مختلف الفروع للبعثة الجزائرية للحج بمركز مكة المكرمة للوقوف على وضعية الحجاج والتكفل بحضور القنصل العام للجزائر بجدة محمد عالم، أن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين وصلوا إلى مكة أي أكثر من 34 ألف في انتظار وصول البقية من الموجودين بالمدينة المنورة.

ووصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالمناسبة وضعية الحجاج الميامين "بالمستقرة" حيث يسعى كل أعضاء البعثة إلى التكفل بهم في جميع المجالات كما لم يتم تسجيل حجاج تائهين.

كما أشار من جهة اخرى إلى وجود حوالي 16 حاج بالعيادة المركزية والمستشفيات السعودية أربع حالات منهم مرضى والبقية عبارة عن فحوصات عادية.

ودعا بلمهدي في هذا الإطار إلى تحسيس الحجاج الميامين حول "خصوصية" هذا الموسم الذي يتميز-حسبه-"بالكثافة في العدد والحرارة المرتفعة" وأخد الاحتياطات اللازمة لتفادي المشاكل الصحية التي قد تنجر عن ذلك على غرار ضربات الشمس وغيرها.