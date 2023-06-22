توقيف مرتكب جريمة قتل بالحراش

تمكنت مصالح الأمن بالحراش، من توقيف شخص مشتبه به تورط في قضية قتل بالسلاح الأبيض، راح ضحيتها أمس الأربعاء شاب على مستوى شارع بوعمامة بمدينة الحراش، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الأمن بالحراش "تمكنت من توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، في قضية القتل بالسلاح الأبيض، التي راح ضحيتها شاب يبلغ من عمر 35 سنة، صبيحة أمس الأربعاء، على مستوى شارع بوعمامة حسان بادي -الحراش وأشار البيان إلى أن "المشتبه فيه تم إلقاء القبض عليه في وقت قصير، بعد ارتكابه هاته الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها مدينة الحراش".