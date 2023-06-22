بلقبلة يقترب من هذا الدوري

كشف تقرير قطري، أن الدولي الجزائري هاريس بلقبلة على أعتاب الدوري القطري وهو الحر من أي التزام عقب نهاية عقده مع بريست الفرنسي هذه الصائفة.

وأوضحت صحيفة " الراية" القطرية بأن بلقلبة سيلعب في نادي الغرافة وذلك لمدة موسمَين. ووفق المصدر ذاته، فإنه المُنتظر أن يتم حسم هذه الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة أنَّ الطرفَين اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة ضم اللاعب ولم يتبقَّ سوى اللمسات الأخيرة التي تسبق عملية التوقيع الرسمي.

وأشارت هذه التقارير إلى أن نادي قطر يُنافسُ الغرافة على هذه الصفقة، ولكن يبدو أن الغرافة هو الأقرب.

يذكر أن بلقبلة كان حاضر خلال المعسكر الإعدادي الأخير لـ " الخضر"، وتم الاستنجاد به لتعويض بوداوي المصاب.