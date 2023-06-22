تيبازة: إصابة تسعة أشخاص في حادث تصادم تسلسلي

أصيب 9 أشخاص، اليوم في حادث تصادم تسلسلي بين 15 سيارة وحافلة لنقل الطلبة على مستوى الطريق السريع سيدي موسى باتجاه الناظور بولاية تيبازة.

تدخلت اليوم على الساعة 10 و28د، إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية تيبازة، مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية تيبازة، و الوحدة الثانوية سيدي اعمر، و المركز المتقدم شنوة، و المركز المتقدم وادي البلاع، من أجل حادث مرور (اصطدام تسلسلي لـ 15 سيارة و حافلة لنقل الطلبة)، بالمكان المسمى الطريق السريع سيدي موسى اتجاه تيبازة، بلدية الناظور.

خلف الحادث تسعة ضحايا، من كلا الجنسين، لهم إصابات مختلفة، أسعفوا و نقلوا إلى مستشفى تيبازة، مستشفى شرشال، و عيادة شرشال.