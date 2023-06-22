غوتيريش يهنئ رئيس الجمهورية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة, السيد أنطونيو غوتيريش, في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, عن تهانيه الحارة بمناسبة انتخاب الجزائر بمجلس الأمن للفترة 2024-2025, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش عن تهانيه الحارة بمناسبة انتخاب الجزائر بمجلس الأمن للفترة 2024-2025".

وأكد السيد أنطونيو غوتيريش في رسالته أن "هذا التميز يشهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر من أجل السلام والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي".

وشكر الأمين العام رئيس الجمهورية على الالتزام القوي الذي أعرب عنه, في حواراته السابقة معه, لصالح التعاون الدولي والحل السلمي للنزاعات, وأضاف "أنه في الوقت الذي تستعد فيه بلادك لتولي المسؤولية وهذا الدور المهم الجديد, إنني أحيي تمسك الجزائر المستمر بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك التزامها العميق والثابت بالعمل متعدد الأطراف".

ويختتم رسالته بالقول: "ليس لدي شك في أن جهودكم من أجل عالم أكثر سلاما ستساهم في صياغة ردود فعالة وتنفيذ إجراءات ملموسة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها".

"وتأتي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد الرسالة التي وجهها إليه السيد عبد المجيد تبون تتضمن الخطوط الكبرى للأولويات الرئيسية للجزائر داخل مجلس الأمن وبعد استعداد رئيس الجمهورية لبذل الجهود من اجل الوساطة في النزاع في أوكرانيا", يضيف بيان الرئاسة.