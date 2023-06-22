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إطلاق حملة جمع جلود الأضاحي

أخبار الوطن
22 جوان 2023 ()
خ.د
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أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الخميس، عن انطلاق الحملة التحسيسية بخصوص عملية جمع جلود أضاحي عيد الأضحى لسنة 2023، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية بهذه العملية.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الحملة تأتي للمساهمة في ترقية الصناعات الوطنية للنسيج والجلود قصد تثمينها كمدخلات أساسية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال استرجاع هذه الثروة.

وعليه دعت الوزارة المواطنين للانخراط في هذا المسعى، من خلال إتباع الخطوات التالية: الحرص على سلامة الجلد عند السّلخ، تجنب غسل الجلد بالماء ، وضع الملح على المساحة اللينة لجلد الأضحية وترك الجلد المملح في المكان المخصص له.

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