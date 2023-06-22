وزارة المجاهدين تطلق تطبيق "تاريخ الجزائر"

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، عن إطلاق تطبيق "تاريخ الجزائر" عبر الهاتف النقال يوم 5 جويلية القادم، وهذا تزامنا مع إحياء الذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضح ربيقة في لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن قطاعه سيطلق بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب تطبيق "تاريخ الجزائر" عبر الهاتف النقال "بما يتماشى ومتطلبات الشباب التكنولوجية وسعيا إلى مد جسور التواصل بين الأجيال".

وقال الوزير في هذا السياق: "نريد من خلال هذا التطبيق الذي تم انجازه في إطار ستينية الاحتفال باستقلال الجزائر، تبليغ رسالة الجهاد إلى كل الشباب الجزائري من خلال اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم"، مبرزا أن الجميع بإمكانه "الاطلاع على جميع مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 إلى 1962 من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط".

وكانت وزارة المجاهدين قد أطلقت العام الماضي المنصة الرقمية "جزائر المجد" احتفالا بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.