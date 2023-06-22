جمعية الشلف يتوج بكأس الجمهورية

توج فريق جمعية الشلف، اليوم الخميس، بكأس الجمهورية بعدما أطاح بنظيره شباب بلوزداد بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب ميلود هدفي في وهران.

وكان "الشلفاوة" الأفضل خلال مجريات المواجهة رغم قوة المنافس الذي يهيمن على البطولة الوطنية في السنوات الثلاثة الأخيرة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق عاصمي بفضل هدف وامبا في الدقيقة الثامنة بعد تنفيذ ضربة جزاء، في حين تم حرمان أشبال المدرب عمراني من ضربة جزاء شرعية بعد لمسة يد واضحة للمهاجم الكاميروني لشباب بلوزداد داخل منطقة الجزاء.

ولم يثني الخطأ التحكيمي من عزيمة العناصر الشلفية التي عادت في الشوط عن طريق هدف عدادي في الدقيقة 67، قبل أن يضيف البديل مرسلي الهدف الثاني في الدقيقة 94 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وأعلن بعدها الحكم بن براهم نهاية الـ120 دقيقة بتتويج جمعية الشلف بكأس الجمهورية، موسم 2022-2023، وهو اللقب الثاني في تاريخ الفريق بعد ذلك المحقق سنة 2005.

في المقابل تبخر حلم التتويج بـ"الدوبلي" لأبناء العقيبة الذين ضيعوا كذلك فرصة الانفراد بالرقم القياسي في عدد التتويجات بالسيدة الكأس.

وأشرف رئيس الجمهورية على مراسيم تسليم الميداليات لعناصر الفريقين قبل أن يمنح الكأس لقائد جمعية الشلف وسط فرحة عارمة لـ"الجوارح" المتنقلين إلى وهران وسكان مدينة الشلف عامة.

تفاصيل المواجهة:

نقل مباشر لنهائي كأس الجمهورية بين جمعية الشلف وشباب بلوزداد على ملعب ميلود هدفي في وهران.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى الملعب لحضور النهائي.

الدقيقة 8: المهاجم وامبا يفتتح باب التسجيل لشباب بلوزداد بعد تنفيذ ضربة جزاء

الدقيقة 10: احتجاج كبير للاعبي جمعية الشلف بعدما تغاضى الحكم بن براهم عن منح ضربة جزاء إثر لمسة يد لوامبا داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 15: لاعب شباب بلوزداد لعوافي يغادر أرضية الميدان وينقل مباشرة إلى المستشفى بعد اصطدام عنيف مع لاعب جمعية الشلف حمرة

* الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في المنصة الشرفية

* نهاية الشوط الأول بتفوق شباب بلوزداد بنتيجة هدف دون مقابل

* بداية الشوط الثاني

الدقيقة 60: عمراني يجري أول تغيير بدخول مرسلي في مكان بلعربي

الدقيقة 67: عدادي يعدل النتيجة لجمعية الشلف

الدقيقة 76: الكوكي يجري تغييرين .. بلخير وبورديم في مكان سالمي وبوصوف

* نهاية التسعون دقيقة بهدف في كل شبكة .. التوجه نحو شوطين إضافيين

* بداية الشوط الإضافي الأول:

الدقيقة 94: البديل مرسلي يضيف الهدف الثاني لجمعية الشلف

الدقيقة 102: الحكم بن براهم يطرد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي

* نهاية الشوط الإضافي الأول

* بداية الشوط الإضافي الثاني

* نهاية المواجهة بتتويج جمعية الشلف بلقب كأس الجمهورية