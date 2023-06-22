مباشر: نهائي كأس الجمهورية بحضور الرئيس تبون (فيديو)

نقل مباشر لنهائي كأس الجمهورية بين جمعية الشلف وشباب بلوزداد على ملعب ميلود هدفي في وهران.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى الملعب لحضور النهائي.

الدقيقة 8: المهاجم وامبا يفتتح باب التسجيل لشباب بلوزداد بعد تنفيذ ضربة جزاء

الدقيقة 10: احتجاج كبير للاعبي جمعية الشلف بعدما تغاضى الحكم بن براهم عن منح ضربة جزاء إثر لمسة يد لوامبا داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 15: لاعب شباب بلوزداد لعوافي يغادر أرضية الميدان وينقل مباشرة إلى المستشفى بعد اصطدام عنيف مع لاعب جمعية الشلف حمرة

* الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في المنصة الشرفية

النقل المباشر عن التلفزيون العمومي: