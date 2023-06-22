السعودية تصدر بيانا بخصوص فلسطين

أعربت الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الصهيوني في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما أعربت المملكة عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. هذا وأضرم صهاينة في وقت سابق، النيران في عدة سيارات في محافظة نابلس، ردا على مقتل أربعة يوم الثلاثاء في محطة للوقود في مدخل مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، إن سيارات محملة بالمستوطنين دخلت بلدات حوارة وبيت فوريك وبورين والقرى المجاورة في نابلس شمال فلسطين، حيث أضرم المستوطنون النار في عشرات السيارات ورشقوا الحجارة وحاولوا إشعال النيران في المنازل.