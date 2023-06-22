نهاية مأساوية لأزمة الغواصة المفقودة

أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على قطع من حطام الغواصة المفقودة وأكد مصرع من كانوا على متنها.

وعبر خفر السواحل الأميركي عن تعازيه لعائلات المفقودين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة "تايتن" التي فقدت منذ أيام في وقت كانت برحلة لمشاهدة حطام السفينة "تايتانيك".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان لشركة "أوشنغيت" المالكة للغواصة، أنها تعتقد أن الأشخاص الخمسة على متنها قد لقوا حتفهم.

وبوقت سابق اليوم، عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن الغواصة على "حطام" قرب موقع تحطّم "تايتانيك"، حيث كان الأشخاص الخمسة في رحلة لمشاهدته.

واستخدم الجيشان الأميركي والكندي خصوصا للبحث عن الغواصة، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بواسطة طائرات سي-130 أو بي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة "تايتن".

وتمتد منطقة البحث على سطح المياه، على مسافة 20 ألف كيلومتر مربع.

الأشخاص الموجودين في الغواصة هم مالك شركة "أوشنغيت" الأميركي ستوكتون راش، ورجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ (58 عاما)، والغواص الفرنسي والضابط السابق في البحرية الفرنسية بول-هنري نارجوليه (77 عاما) وهو متخصص بحطام تايتانيك، بجانب رجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داود البالغ 48 عاما ونجله سليمان (19 عاما).

باشرت الغواصة التي تتسع لخمسة أشخاص ويبلغ طولها 6,5 أمتار، رحلتها باتجاه الأعماق يوم الأحد، وكان من المقرر أن تعود إلى سطح البحر بعد سبع ساعات لكن الاتصال فقد بها بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.