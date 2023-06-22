فيضانات: تقديم مساعدات لـ300 عائلة بتيبازة

بادر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم الخميس بتقديم مساعدات لفائدة 300 عائلة متضررة من الفيضانات التي شهدتها البلديات الشرقية لولاية تيبازة مؤخرا.

وفي لقاء جمع رئيس هذه الهيئة الاقتصادية، كمال مولى، بوالي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، منح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مساعدات "رمزية" تتمثل في ملابس العيد لصالح 300 عائلة تضررت جراء الفيضانات الأخيرة للتعبير عن تضامن أعضاء هذا التنظيم مع المجتمع في مثل هذه الظروف، كما قال مولى.

وستتكفل المديرية المحلية للنشاط الاجتماعي بتوزيع تلك المساعدات على العائلات المتضررة من فيضانات ليلة الـ24 إلى 25 ماي الماضي.

للتذكير، أودت الفيضانات بحياة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر تعرضه لحادث سقوط جدار ملعب جواري، فيما عرفت 122 عائلة تضرر سكناتها تم ترحيلها لسكنات لائقة خلال 48 ساعة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أصر أيضا على تعويض البحارة المتضررين بتخصيص لهم منحة شهرية تقدر بـ30 ألف دينار إلى حين استعادة موانئ الصيد البحري لنشاطها.