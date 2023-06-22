الإمارات تهنئ الجزائر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب بيان وزارة الخارجية: "نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باسمه وباسم كافة أفراد الأسرة الأميرية أطيب التحيات لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مهنئا الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن ومتمنياً لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية. كما أعرب عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، خاصة وأن الجزائر ستخلُف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجلس الأمن ابتداء من الفاتح جانفي المقبل".

وأضاف ذات البيان "من جانبه، أعرب الوزير أحمد عطاف عن تقديره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمناً استعداد الأشقاء الامارتيين لتقاسم خبرتهم الثرية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين. كما أكد أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف بمجلس الأمن عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية".