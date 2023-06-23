توظيف أساتذة التربية البدنية.. متى يتم الكشف عن القائمة النهائية؟

خرج اللقاء الذي جمع ممثلي وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي حول تأطير نشاط وتخصصات التربية البدنية أكثر، بعد قرار رئيس الجمهورية توظيف 12 ألف أستاذ للتربية البدنية في الإبتدائيات، إذ من المنتظر أن تعلن وزارة التربية عن القائمة النهائية للأساتذة المقبولين للتوظيف قبل 15 جويلية المقبل، على أن يخضع هؤلاء بعدها، في شهر أوت، لتكوين مكثف لتحضيرهم للموسم الدراسي المقبل. في المقابل، ينتظر أن يتعزز التخصص أكثر في التكوينات الجامعية، سواء عبر المدارس العليا أو المعاهد.

حسب ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية الصحية للرياضة المدرسية عن الجمعية الوطنية للطب الرياضي، رابح معمري، لـ "الخبر"، فإن اللقاء الذي جمع مفتشين بوزارة التربية الوطنية، أول أمس، بإطارات من وزارة التعليم العالي بجامعة الجزائر 3 وحضره أعضاء اللجنة، كان فرصة مهمة لتبادل الأفكار حول المسائل المهمة والمشتركة في تأطير الرياضة البدنية المدرسية، خاصة مع قرار الرئيس إدراجها في الطور الابتدائي.

والمعطيات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية في هذا المجال، هو أنها حاليا في رحلة ماراطونية من أجل الإسراع في ضبط القائمة النهائية للأساتذة المعنيين بالتدريس في الطور الابتدائي، حيث يجري حاليا دراسة الملفات بعد تسجيل حاملي شهادات في التربية البدنية أنفسهم في المنصة الرقمية.

وينتظر، حسب آخر المعطيات، أن يعلن عن قائمة الأساتذة المعنيين بالتوظيف قبل 15 جويلية المقبل. وقررت وزارة التربية الوطنية، حسب معمري، إخضاع هؤلاء فيما بعد لتكوين مكثف لمدة أسبوعين، وسيكون ذلك في شهر أوت المقبل لتحضيرهم للالتحاق بمناصبهم في شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع الدخول المدرسي 2023/2024.

ووفق ما أكد عليه مفتشو وزارة التربية الوطنية، يضيف معمري؛ فإن مهام أساتذة التربية البدنية ستكون مهمة للغاية تشمل عدة جوانب بيداغوجية، وصحية وغيرها، فالتلميذ، وهو تحت تأطير أستاذ التربية البدنية، سيتعلم كل أنواع الرياضات وكل أنواع الحركات، وأهمية الرياضة في الحياة اليومية للفرد من الجانب الصحي، وأيضا الأغذية المناسبة التي تتماشى والأجسام السليمة وغيرها من المجالات التي لها علاقة بالرياضة، وسيكون لأستاذ التربية البدنية مهمة اكتشاف المواهب البارزة، من خلال التظاهرات والمسابقات، وأيضا تبادل المنافسات بين الإبتدائيات في المقاطعة نفسها، أو في الولاية الواحدة، وأيضا المنافسات الوطنية، وهذا يتأتى بالمتابعة الخاصة لكل التلاميذ.

من جهة أخرى، أبرز ممثل وزارة التربية الوطنية أيضا أنه سيتم تنصيب مديرية خاصة بالوزارة خاصة بالتربية البدنية في الطور الابتدائي، تكون مهمتها متابعة كل صغيرة وكبيرة، وأيضا العمل على تبديد كل العراقيل، في الوقت الذي أكدت على استكمال مديرياتها عبر الوطن إحصاء كل الإبتدائيات التي تسمح فضاءاتها بممارسة تمارين رياضية، وأيضا مختلف الهياكل التابعة لقطاعات أخرى قريبة من هذه الإبتدائيات لاستغلالها.

من جهتها، وزارة التعليم العالي أكدت أن معاهد التربية البدنية الـ23 عبر الوطن تقدم تخصصات متعددة حول الرياضة البدنية، وحاليا تدرس إمكانية استحداث تخصص سادس يضاف إلى الخمسة المعمول بها حاليا، لتكوين أساتذة في التربية البدنية بالطور الابتدائي. كما أن المدارس العليا للأساتذة، بداية من الموسم المقبل، ستستحدث تكوينا جديدا لأساتذة التعليم الابتدائي في التربية البدنية، على غرار أساتذة في مختلف الأطوار وسيكون معدل الالتحاق بها لا يقل عن 14 ونصف من 20، يضيف معمري.