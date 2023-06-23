تيبازة: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وحجزت لديها أزيد من 22 ألف كبسولة مهلوسة ذات منشأ أجنبي.

وأفادت بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة اليوم، أن العملية جاءت استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة، مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن شاحنة ذات مقطورة لترويجها بولاية تيبازة.

و بعد استغلال جميع الوسائل التقنية المتاحة تم تحديد ورصد تحركات المشتبه فيه ليتم توقيفه بإحدى نقاط المراقبة، أين تم تحويل الشاحنة واقتياد السائق إلى المصلحة لمواصلة للتحقيق.

بعد التفتيش الدقيق للشاحنة تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 22480 كبسولة ذات منشأ أجنبي كانت مخبأة بإحكام داخل العجلة الإحتياطية للشاحنة.

استمرارا للتحقيق تم تحديد هوية شركائه الآخرين المقيمين بمدينة حجوط ليتم توقيفهم وإنجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية حيازة المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي بصفة غير مشروعة لغرض البيع، تخزينها ونقلها بإستعمال مركبة، السمسرة فيها والاتجار بها في إطار جماعة إجرامية منظمة و سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.