الجلفة: أم لخمسة أطفال تقتل زوجها

اهتزت، مدينة عين وسارة بولاية الجلفة، صبيحة اليوم الجمعة، على خبر جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص في الاربعينيات من العمر أب لخمسة أطفال، حيث قامت زوجته الثلاثينية بطعنه على مستوى الرقبة والصدر بواسطة سكين والذي فارق الحياة متأثرا بالجروح التي تعرض لها.

وحسب المعلومات التي وردت إلى "الخبر" فان الحادثة وقعت صبيحة اليوم عندما قامت زوجة شابة، بطعن زوجها عدة طعنات بواسطة سكين على مستوى الرقبة والصدر ببيتهما العائلي الواقع بمنطقة اوسيسيرة التابعة لبلدية بنهار بالقرب من مسجد بلال بن رباح.

اكتشاف الجريمة حسب مصادر مطلعة كانت عن طريق أحد معارف العائلة الذي كان على موعد مع الضحية من أجل أخذ زوجته (المتهمة) التي تعاني من اضطرابات نفسية إلى الطبيب المختص من أجل العلاج ليكتشف الجريمة المروعة ليقوم بتبليغ مصالح الدرك الوطني لبلدية بنهار والتي بدورها وفور تلقيها الخبر تنقلت إلى منطقة اوسيسيرة لتوقيف الفاعلة، حيث يجري التحقيق معها حول ملابسات الجريمة فيما تم نقل جثة الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى النقيب سعداوي المختار بعين وسارة في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي.