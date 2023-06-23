هذه كمية الغاز الجزائري الموردة لايطاليا عبر تونس

كشفت بيانات تونسية أن حجم كميات الغاز التي وردتها الجزائر إلى ايطاليا عبر أنبوب العابر لتونس، تجاوزت 26 مليار متر مكعب العام الماضي، وستتجاوز ذلك العام الجاري.

وقال الرئيس المدير العام لشركة خدمات أنبوب الغاز العابر لتونس منصف المطوسي في تصريح لإذاعة محلية (موزاييك) أن "كميات الغاز المنقولة من الجزائر إلى إيطاليا عبر أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، تطورت إلى 26,5 مليار متر مكعب سنة 2022، مرجّحا أن تتجاوز كميات الغاز المنقولة عبر الأنبوب، سنة 2023 هذا الرقم".

وذكر المطوسي أن "الكميات المنقولة عبر الأنبوب، ارتفعت من حدود 10.5 مليار متر مكعب، قبل سنة 2021، إلى أن بلغت 24,4 مليار متر مكعب، انطلاقا من سنة 2021 "، فيما تؤمن تونس66 بالمائة من الاستهلاك المحلي للغاز(بين إتاوات عبور وشراء)، من هذا الأنبوب.

وكانت تونس قد وقعت على عقد مع كل من الجزائر وايطاليا عام 2019، للتمديد في استغلال الأنبوب، 2019، لمدة عشر سنوات إضافية، مقابل مبلغ يمثل ما يعرف " بايجار سعة النّقل"، يقدر بمبلغ يقارب الـ 50 مليون يورو سنويا.