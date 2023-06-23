هذا ما قاله الرئيس التونسي لمديرة "الأفامي"

جدد الرئيس التونسي قيس سعي موقفه الرافض للشروط التي يحاول صندوق النقد الدولي فرضها على تونس، مقابل تقديم قرض مالي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي طلبته تونس لتمويل موازنتها الداخلية.

ووصف قيس سعيد خلال لقائه في باريس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا هذه الشروط بأنها "غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الاجتماعي التي ليس لها ثمن، وإذا لم يبق إلا واحدا يرفض هذه الشروط فسيكون هو أنا محدثكم" مشيرا إلى مخاوف من أن يؤدي القبول بهذه الشروط إلى ثورة خبز وقلاقل اجتماعية بسبب رفع الدعم، مذكرا بما حصل في تونس أواخر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الخبز والحبوب ومشتقاتها.

وقال سعيد " لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة، لأنني من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي".

ووجه قيس سعيد دعوة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا.