رفض تونسي جديد لتوطين المهاجرين

أغلقت تونس الباب نهائيا في وجه أي مشروع أوروبي يستهدف توطين اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول الساحل والصحراء، أو القبول باستقبالهم على أراضيها كعائدين من أوروبا.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء هو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "تونس لا تقبل بأن تكون منطقة عبور ولا مكانا للتوطين وأفضل الحلول هو القضاء على الأسباب لا الاكتفاء بمعالجة الآثار والنتائج".

ودعا قيس سعيد الذي يتواجد في باريس للمشاركة في مؤتمر النظام المالي، الجانب الأوروبي إلى التخلي عن "المقاربات الأمنية الخالصة لم تؤد إلا إلى مزيد الضحايا". مشيرا إلى أنه "لا بد من مقاربة جديدة لوضع حد لهذه الظاهرة، هناك شبكات إجرامية تتاجر بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله ولا بد من العمل سويا من أجل تفكيكها".

وخلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، جدد الرئيس التونسي الموقف، وطالب "بتطوير مشترك لآليات العمل والتنسيق للتصدي للأسباب العميقة لمواجهة الهجرة غير النظامية".