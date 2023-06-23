هذا ما ناقشه عطاف مع وزير الاقتصاد الألماني

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، ببرلين، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، حيث تركزت المحادثات حول علاقات الشراكة الاقتصادية الجزائرية - الألمانية والآفاق المتاحة لتعزيزها، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ألمانيا، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم ببرلين، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ السيد روبرت هابيك".

وقد تركزت المحادثات - بحسب البيان - حول علاقات الشراكة الاقتصادية الجزائرية - الألمانية والآفاق المتاحة لتعزيزها، لاسيما في سياق المشاريع الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

في هذا السياق، رحب عطاف بإبرام اتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، وهي الخطوة التي تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي دعماً لهذا المشروع الذي يهدف لتغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة، يضيف البيان.

كما تطرق الطرفان - حسب المصدر ذاته - إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة، حيث أكدا على ضرورة البدء في التحضير للدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، عبر تنظيم اجتماع على مستوى الخبراء بالجزائر شهر أكتوبر المقبل لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الشراكة الثنائية على مختلف المستويات.

ومن جانب آخر، كما أضاف نفس المصدر، "استعرض الوزيران واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تقديم الشركاء الأوروبيين دعما أكبر للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء".

وفي الختام, وجه الوزير أحمد عطاف دعوة لنائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، وقد رحب هذا الأخير بالدعوة على أن يتم تجسيدها في مستهل العام المقبل.