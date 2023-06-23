النعامة: اختتام أشغال الملتقى الوطني حول الاستثمار

اختتمت أمسية أمس أشغال الملتقى الوطني الإعلامي والترويجي للمؤهلات الاستثمارية بالولاية الذي أشرفت عليه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حضور ممثل وزارة الفلاحة والمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين الوطني لفدرالية الموالين وضيفي الشرف كل من والي سعيدة ووالي بشار.

الملتقى كان مناسبة لعرض مختلف المؤهلات والقدرات التي تؤهل ولاية النعامة لاستقطاب مشاريع استثمارية تفتح آفاقا جديدة أمام شباب المنطقة الباحثين عن الشغل.

كما سمحت تدخلات بعض رجال الأعمال وممثلي المؤسسات من عرض واقتراح مشاريعهم الصناعية والفلاحية مشترطين المرافقة والمتابعة لتذليل الصعاب التي قد تحدث.

وفي رده أكد والي الولاية أن كل الظروف مهيأة لا سيما ما تعلق بالعقار وتهيئة منطقة النشاطات بالحرشاية بلدية النعامة على مساحة 150 هكتار وغيرها من الامتيازات التي تم توفيرها لكل الراغبين في إنجاز مشاريعهم بالولاية.

وبهذه الخاصيات التنظيمية ، فإن الملتقى كان نافذة حاولت من خلاله السلطات الولائية المخاطبة المباشرة للمستثمرين في سياق توجيهات السلطات العليا في البلاد الهادفة إلى ترقية الاستثمار بعيدا عن الممارسات القديمة والعراقيل والاستحواذ على الأراضي والقروض البنكية بمشاريع وهمية ليس إلا....