كأس العالم للأندية: الكشف عن مستضيف أول نسخة بـ32 فريقا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

وأكد الفيفا في مارس الماضي أن النسخة الموسعة ستقام كل أربع سنوات بداية من جوان 2025 ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للبطولة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.

وستشكل البطولة اختبارا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال".

وأضاف "مع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".

وسيخوض أبطال القارات في الفترة من 2021-2024 منافسات النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية، ما يعني تأهل تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي من أوروبا.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الأوقياني بالإضافة إلى نادٍ من البلد المضيف.

وسيتوقف النظام الحالي لكأس العالم للأندية، التي تقام سنويا بمشاركة سبعة فرق، بعد نسخة 2023 في السعودية.