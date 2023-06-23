دعوى ألمانية ضد مغربي بتهمة التجسس

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد مغربي بتهمة التجسس على أنصار حركة احتجاج مغربية كبيرة تعيش في ألمانيا لصالح الاستخبارات المغربية.

وفقا للتصريحات الصادرة اليوم الجمعة، يتهم الادعاء في كارلسروه الرجل بالعمالة الاستخباراتية.

ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة في المحكمة العليا في دوسلدورف في الدعوى المرفوعة.

وأفاد بيان الادعاء بأن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي كان اتصل بالرجل في مارس 2020، وبناء على التكليف قام الرجل بعد ذلك بنقل معلومات عن العديد من الأشخاص إلى قادته، وأن الجهاز كان يتحمل في المقابل تكاليف رحلاته والتي بلغت نحو 5000 يورو.

وكان أفراد من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على المتهم في 14 نوفمبر الماضي في محيط مدينة كولونيا غربي ألمانيا، ولا يزال الرجل يقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.