أمن تلمسان يفكك جماعة أشرار

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار متورطة في السرقة الموصوفة بتوافر ظرف الليل والتعدد ، المشاركة ، إستحضار مركبة ، إخفاء اشياء مسروقة ، بيع أغراض محل سرقة .

و جاءت القضية بناءا على شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكنه طالت أجهزة إعلام ألي ، الة طرق ومعدات كهربائية.

وبعد استغلال المعلومات المتاحة و العمل الميداني بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تحديد هوية و توقيف أفراد الشبكة الإجرامية و كدا تحديد مكان إخفاء الأغراض المسروقة، حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم يتراوح أعمارهم ما بين 20 و 33 سنة.

كما تم ضبط وحجز بحوزتهم الأغراض محل السرقة ، مع إسترجاعها والتي تمثلت في : 11 ألة نسخ، 25 محفظة خاصة بجهاز كمبيوتر، مثبث التيار الكهربائي، خزانة موزع شبكة الأنترنت، ألة طرق ، في خضم التحقيق تم ضبط بحوزة أحد أفراد الشبكة على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ20قرصا و كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ : 16.6 غرام ، ومبلغ مالي يقدر بـ: 17000 دج من عائدات ترويج وبيع هذه السموم .

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية " جناية تكوين جمعية أشرار ، السرقة الموصوفة بتوافر ظرف الليل والتعدد، المشاركة، إستحضار مركبة ، إخفاء أشياء مسروقة ، بيع أغراض محل سرقة لغرض الربح " تكوين جمعية أشرار مختصة في ترويج المخدرات (كيف معالج) والأقراص المهلوسة ، والمواد الصيدلانية. وبعد ءلك تم انجاز ملف قدموا بشأنه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.