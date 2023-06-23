اتحاد الجزائر يحسم الداربي العاصمي

حسم اتحاد الجزائر، اليوم الجمعة، الداربي العاصمي ضد الغريم مولودية الجزائر في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وتفوق أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة على منافسهم من جميع النواحي مسجلين هدفين عن طريق بلقاسمي في الدقيقة 40 ولوصيف في الدقيقة 63.

وسمحت هذه النتيجة لأبطال كأس "الكاف" من الالتحاق بالمركز الثالث مناصفة مع مولودية الجزائر ووفاق سطيف برصيد 39 نقطة مع مقابلة متأخرة.

وإذا كان أبناء "سوسطارة" قد ضمنوا مشاركة قارية الموسم المقبل فإن مهمة "العميد" باتت صعبة باعتبار أن صاحب المركز الثاني، شباب قسنطينة، يبتعد بـ7 نقاط كاملة قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 54 25

2- شباب قسنطينة 46 25

3. اتحاد الجزائر 39 24

--- مولودية الجزائر 39 25

--. وفاق سطيف 39 25

6-. مولودية البيض 36 25

--. اتحاد خنشلة 36 25

8. شبيبة الساورة 34 24

--. مولودية وهران 34 25

10. جمعية الشلف 33 25

11 اتحاد بسكرة 31 25

-- شبيبة القبائل 31 25

13. نجم مقرة 30 25

14. أمل الأربعاء 29 25

15- نادي بارادو 28 25

16- هلال. ش.العيد 03 25.