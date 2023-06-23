المدية: تركيب مضخة عائمة بسد بني سليمان

في اطار تحسين الخدمة العمومية للمياه الشروب من خلال تفعيل المخطط الاستعجالي الاستباقي لمواجهة شح الموارد المائية واستعدادا لعيد الأضحى المبارك تتواصل تدخلات الفرق التقنية الجزاىرية للمياه و بدون توقف تحت اشراف المديرية العامة و منطقة الجزائر و مديرية الموارد المائية من اجل تركيب المضخة العائمة على مستوى سد بني سليمان لتشغيل محطة المعالجة احادية الكتلة المتنقلة التابعة الى المحطة التابعة للديوان الوطني للسقي و صرف المياه بني سليمان ،

والاشغال قائمة على قدم وساق بمتابعة ميدانية من طرف إطارات القطاع لوضعها حيز الخدمة في القريب العاجل ،علما انه تقدر طاقة انتاجها 4000م3/اليوم ،مما سيسمح بتدعيم عملية التموين على مستوى بلدية بني سليمان وتلبية حاجيات الساكنة بصفة عادية و منتظمة.



