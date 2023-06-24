ماذا يحدث في روسيا؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن ما قامت به "فاغنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في ظهرنا، ونواجه اليوم خونة للشعب.

وقال بوتين خلال خطاب ووجهه للشعب الروسي على خلفية التمرد: "أناشد مواطني روسيا، وأفراد القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات، والجنود والقادة الذين يقاتلون الآن في مواقعهم القتالية، لصد هجمات العدو - إنهم يفعلون ذلك بشكل بطولي. اليوم تحدثت مرة أخرى مع القادة من جميع الاتجاهات. كما أنني أناشد أولئك الذين انجروا إلى مغامرة إجرامية بالخداع أو التهديد، ودفعوا إلى طريق جريمة خطيرة - تمرد مسلح".

وأضاف بوتين: "الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد، وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة. هذه طعنة في الظهر لبلدنا وشعبنا".

وتابع بوتين أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".

كما أشار إلى أن "أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا لدولتنا وللأمة. هذه ضربة لروسيا ولشعبنا وستكون إجراءاتنا لحماية الوطن من مثل هذا التهديد قاسية".

ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن كل المذنبين في محاولة التمرد سيعاقبون، وسيحاسبون أمام القانون والشعب.

وأكد بوتين أن السلطات لن تسمح بحدوث انقسام أخر في روسيا وستحمي الشعب. واستذكر الرئيس الضربة التي وجهت لروسيا في عام 1917، عندما كانت البلاد تشن الحرب العالمية الأولى. وشدد بوتين على "لن ندع هذا يحدث مرة أخرى، وسوف نحمي شعبنا ودولتنا من أي تهديدات".

ونوه: "اليوم تخوض روسيا معركة صعبة من أجل مستقبلها. إنها تصد عدوان النازيين الجدد وأسيادهم. عمليًا، يتم توجيه آلة الغرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية بأكملها ضدنا. نحن نقاتل من أجل الحياة والأمن وشعبنا من أجل سيادتنا واستقلالنا وحقنا في أن نكون روسيا وأن نبقى دولة لها تاريخ يمتد إلى ألف عام".

ودعا الرئيس الروسي إلى إنهاء المشاركة في التمرد المسلح، مشيرا إلى الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف، كما ويجري الآن اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعة موسكو وعدد من المناطق الأخرى.

البرلمان الروسي بمجلسيه يدعم بوتين

دعا زعيما مجلسي البرلمان الروسي السبت إلى دعم الرئيس فلاديمير بوتين الذي يواجه تمردا مسلحا من مجموعة فاغنر.

وكتب رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين على تلغرام "نواب مجلس الدوما (...) يدعمون توحيد القوات ويؤكدون دعم القائد العام الرئيس فلاديمير بوتين". وبدورها، قالت رئيسة مجلس الشيوخ فالنتينا ماتفيينكو إن روسيا "قوتها في الوحدة (...) وعدم تسامحنا التاريخي مع الخيانة والاستفزازات".

رئيس فاغنر: نحن وطنيون

نفى رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، تهم الخيانة، ووصف مقاتليه بالوطنيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد مجموعة فاغنر قوله إن الرئيس الروسي، "أخطأ بشدة" باتهامه مقاتليه "بالخيانة" مؤكدا أن قواته "لن تستسلم".

وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي أنه "في ما يتعلق - بخيانة الوطن - أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون".

الرئيس الشيشاني يعلن موقفه من الأحداث في روسيا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على ضرورة قمع التمرد المسلح، وأعلن عن جاهزيته لاتخاذ إجراءت صارمة إذا تطلب الأمر ذلك.

الدفاع الروسية تدعو مقاتلي فاغنر لعدم المشاركة في التمرد المسلح الذي دعا إليه بريغوجين

دعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقاتلي "فاغنر" لعدم المشاركة في التمرد المسلح الذي دعا إليه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نناشد مقاتلي وحدات فاغنر الهجومية العسكرية الخاصة، لقد تم خداعكم في مغامرة بريغوجين الإجرامية ومشاركته في تمرد مسلح".

تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة ومقاطعة موسكو

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة موسكو لمكافحة الأعمال الإرهابية المحتملة.

وذكرت اللجنة، في بيان "تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو من أجل منع وقوع أعمال إرهابية محتملة".

فاغنر تعلن السيطرة على مقر قيادة الجيش في روستوف ومواقع عسكرية

أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين صباح السبت أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار. وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام: "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا" (4,30 ت غ)، مضيفا بأن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

كما أشار بريغوجين إلى أن الطائرات العسكرية المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا "تقلع بشكل طبيعي" من المطار لتقوم بـ"مهماتها القتالية" مؤكّدا أنه "ليس هناك أي مشكلة".