17 جريحا في انفجار للغاز بسطيف

أصيب 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و65 سنة منهم 03 في حالة خطيرة، إثر انفجار للغاز ببناية تتكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية في ولاية سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية فإن الانفجار تسبب في تحطم أجزاء من جدار الواجهة على شارع علي فراحتة.

ووفق ذات المصدر تم إسعاف جميع الجرحى ونقلهم إلى المستشفى الجامعي سطيف.

من جهتها كشفت ولاية سطيف أن الحادث وقع بحي لانقار وسط مدينة سطيف مساء أمس الجمعة على الساعة التاسعة و20 دقيقة، ونتج عن انفجار للغاز متبوع بحريق بمرآب يحتوي على غرفة سكنية بالطابق الأرضي لبناية مكونة من 4 طوابق.

وتنقل والي الولاية، محمد أمين درامشي، إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وتابع عن كثب عملية التكفل الصحي بهم، كما قام بمعاينة موقع الحادث واطلع على الأضرار المادية، وفق ذات البيان.