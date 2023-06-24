"الفيفا" تنصف شبيبة الساورة

تلقت إدارة شبيبة الساورة قرارا من المحكمة الدولية لـ "الفيفا" يتعلق بالقضية التي رفعها نادي بارادو موسم 2020/2021.

وكانت "التاس" قد رفضت الشكوى بعد استعانة إدارة شبيبة الساورة بمحامي طعن في محتوى الاحترازات شكلا ومضمونا، وذلك بعد أن رفعت إدارة نادي بارادو قضية بخصوص مشاركة لاعب وهو تحت طائلة العقوبة في اللقاء الذي فاز فيه نسور الجنوب خارج الديار بنتيجة 2/1 في ذلك الموسم.

وكانت شبيبة الساورة مهددة بخصم ثلاث نقاط إلا أن محكمة "التاس" أنصفت فريق ولاية بشار وحكمت ضد نادي بارادو برفض الشكوى مع إلزامه بدفع كل مصاريف القضية بعد سنتين من النزاع.

ونجحت إدارة الشبيبة في كسب هذه القضية التي تعتبر الثانية على مستوى المحكمة الرياضية الدولية بعد قضية فريق هلال الشابة التونسي واللاعب ميصالة.