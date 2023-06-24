مشروع غار جبيلات: وفد هام في تندوف

يقوم وفد متكون من مسؤولين من وزارة الطاقة والمناجم ومجمع "مناجم الجزائر" (منال) والائتلاف الصيني "سي. أم .أش، اليوم السبت، بزيارة عمل إلى ولايتي تندوف وبشار تدخل في إطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغار جبيلات.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، تفقد أشغال تطوير منجم غار جبيلات بولاية تندوف وزيارة مشاريع وحدات المعالجة بولاية بشار، بالإضافة إلى مراسم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الائتلاف الصيني CMH والشركة الوطنية للحديد والصلب "فيرال"(FERAAL)، فرع مجمع مناجم الجزائر.

ويتكون الائتلاف الصيني CMH من ثلاث شركات صينية CWE و MCC، التي يشارك رئيسها في هذه الزيارة، و Heyday Solar.

ويعد منجم غار جبيلات، الذي شرع في استغلاله نهاية جويلية 2022، واحدا من أكبر المناجم في العالم، حيث تقدر احتياطاته بأكثر من ثلاثة ملايير طن، حسب التقديرات.