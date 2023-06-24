حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود والمخدرات

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود ببرج باجي مختار، بالإضافة إلى مخدرات ومؤثرات عقلية بوهران ومستغانم، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أن "أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، تمكنوا، على إثر عملية نوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود".

وأحصت مصالح الجمارك خلال هذه العملية حجز " 39,725 طن من الفرينة، 5,125 طن من السميد، 5,3 طن من العجائن, 30 طن من السكر، 1000 صفيحة ذات سعة 5 لتر من زيت المائدة (المجموع 5000 لتر)، 336 علبة من البسكويت، 1320 علبة من الحليب الجاف، 22 برميل بسعة 200 لتر من المازوت (المجموع 4400 لتر)، مع حجز أربع (4) شاحنات استعملت في التهريب".

وتأتي هذه العملية -يضيف ذات المصدر- "مواصلة للجهود الرامية لمكافحة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة، وفي إطار التنسيق العملياتي المشترك للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية".

من جهة أخرى وفي سياق الجهود العملياتية المبذولة في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير الشرعي بها، "تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران- خارجي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بوهران، على إثر عملية مشتركة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 35 كغ من الكيف المعالج، 1,46 كغ من الكوكايين، 7140 كبسولة مهلوسة من نوع اكستازي، 1,197 كغ من مسحوق الاكستازي، مع حجز سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية تم استعمالها في نقل البضائع المحظورة، وكذا توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة"، وفق بيان المديرية.

وفي عملية ثالثة قامت بها مصالح الجمارك، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، "من حجز 298 قرصا مهلوسا تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لسيارة سياحية على متنها شخصان، تم توقيفهما وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة"، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت المديرية في بيانها أن هذه العمليات "تكرس جهود أعوان الفرق الجمركية المعتبرة في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز، كما تعكس التنسيق العملياتي المحكم بين أجهزة الدولة في إطار مكافحة شتى أشكال التهريب".