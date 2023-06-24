المدية: انطلاق حملة الوقاية من حرائق الغابات

في إطار دعم الجهود التحسيسية الوطنية للوقاية من الأخطار المرتبطة بموسم الاصطياف، سيما الحرائق بمختلف أنواعها (الغابات، المحاصيل الزراعية، واحات النخيل)، أشرف اليوم والي المدية على إطلاق فعاليات القافلة التحسيسية الجوارية، على مستوى كل بلديات الولاية والتي من المقرر أن تتواصل نشاطاتها طيلة الموسم، وهذا بمشاركة عدد من القطاعات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، من أجل تجسيد الأهداف المنشودة، سيما برفع الوعي وتعميم الثقافة الوقائية.

القافلة التحسيسية المنظمة من المنتظر أن تجوب مختلف البلديات من تنشيط محافظة الغابات، مديرية الحماية المدنية، مديرية الفلاحة، الشباب والرياضة، التجارة، السياحة الشؤون الدينية، مديرية الصحة، الجماعات المحلية، مصالح الأمن والدرك ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، تمت برمجة يوم إعلامي وتحسيسي مفتوح عبر إذاعة المدية من تنشيط إطارات وخبراء وممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني الناشطة، بهدف نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية من مخاطر الحرائق والتأكيد على أهمية الاقتداء الصارم بالسلوكيات الجيدة، وإتباع قواعد الوقاية خلال التواجد بهاته المساحات من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات.

هذا وتوجه مصالح ولاية المدية نداء إلى كافة المواطنين وكذا كل المنظمات والناشطين المجتمعيين من أجل المساهمة الفعالة من خلال إثراء هاته النشاطات وإتباع توجيهات السلطات المختصة في مجال الوقاية، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على الأرواح والثروة الغابات.