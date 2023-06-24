المنتخب الوطني يشرع في التحضير للألعاب العربية

شرع المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة أمس الجمعة في تربص تحضيري بالرويبة تحسبا للمشاركة في الطبعة الـ 15 من الألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم السبت.

وكشف بيان "الفاف" فإن 21 لاعبا حضروا التربص، باستثناء سبعة لاعبين من اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، الذين كانوا ملتزمين مع أنديتهم بمناسبة الداربي الذي يدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ 23 من بطولة المحترف الأول، وسينضمون بعدها إلى تعداد الخضر، في فندق أمستردام بالرويبة.

كما أضاف ذات البيان، أن المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري رفقة مساعده زهير جلول، قاما بزيارة تشجيعية لعناصر المنتخب الوطني وحفزوهم لتقديم دورة مشرفة.

وسيدوم التربص إلى غاية يوم الإثنين المقبل، بعدها سيتم تسريح اللاعبين والطاقم الفني لقضاء إجازة عيد الأضحى، وستستأنف التحضيرات بتاريخ 30 جوان، والانطلاق في تربص تحضيري بولاية عنابة، تحضيرا للدور الأول لدورة الألعاب العربية، بمواجهة المنتخب العماني في الجولة الأولى بتاريخ 2 جويلية.

وسيواجه الخضر، يوم الأربعاء 5 جويلية بداية من الساعة 21 ليلا، المنتخب السوداني، في ثاني جولة للدور الأول من المنافسة العربية، وفي الجولة الثالثة سيواجهون المنتخب الليبي يوم 8 جويلية المقبل.

ويشارك في دورة كرة القدم للألعاب الرياضية العربية المقررة من 2 إلى 14 جويلية بقسنطينة وعنابة، ثمانية منتخبات، موزعة على مجموعتين من أربعة فرق.

ويلعب المنتخب الجزائري، ضمن المجموعة الأولى، المتكونة من سلطنة عمان، ليبيا، السودان، فيما تضم المجموعة الثانية العربية السعودية، سوريا، فلسطين وموريتانيا.

ويتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.