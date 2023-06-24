تعليم عالي: إطلاق 11 منصة رقمية جديدة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه تم استكمال إطلاق المنصات الرقمية الخاصة بالقطاع والبالغ عددها 46 منصة موزعة على النشاطات التعليمية والبحثية والخدماتية.

وخلال إشرافه بمقر الوزارة على إطلاق 11 منصة رقمية جديدة، أوضح بداري أن الخطوة جاءت في إطار "المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، بصفتها العمود الفقري لفعالية التعليم العالي والبحث العلمي"، وهو ما يتيح --مثلما قال-- "التوجه نحو الحكامة في مجال النشاطات التعليمية والبحثية والخدماتية".

وأضاف الوزير أن "المخطط الرئيسي للقطاع القائم على 12 رهانا و7 برامج استراتيجية يعرف تقدما معتبرا، حيث بلغ نسبة إنجاز تفوق 80 بالمائة"، مشيرا إلى أن المنصات المستحدثة "ستبقى قيد التطوير كلما استدعى الأمر ذلك".

وبالمناسبة، أعطى الوزير إشارة انطلاق المنصات الجديدة، والتي تخص نشاطات التعليم والبحث الجامعي وكذا قطاع الخدمات عبر الإقامات الجامعية.

من جانب آخر، أوضح بداري أن التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد ستكون عبر الخط "من بدايتها إلى نهايتها"، مشيرا إلى أنه "سيتم التخلي عن التعامل الورقي في هذا المجال".