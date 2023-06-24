البويرة: حجز لحوم بالسوق الأسبوعي

تمكنت مصالح قمع الغش بالبويرة اليوم من حجز ما يقارب قنطار من اللحم الأحمر كان يعرض للاستهلاك في ظروف غير سليمة إضافة إلى غياب الوسم وذالك بالسوق الأسبوعي للمدينة.

وجاء في بيان مديرية التجارة "في إطار محاربة الذبح غير الشرعي وتنفيذا للتعليمات الوزارة الوصية وخاصة في هذه الفترة المتزامنة وقدوم عيد الأضحى، تمكنت مصلحة قمع الغش من المديرية بالتنسيق مع فصيلة البحث والتحري للدرك الوطني بالبويرة فجر هذا اليوم من حجز كمية مقدرة بـ98.2 كلغ بقيمة مالية تقارب 15 مليون سنتيم، هذه الكميات كانت معروضة للبيع على مستوى السوق الأسبوعي للمواشي بالبويرة دون أدنى شروط الحفظ والتبريد وكذا لعدم احترام إلزامية النظافة".

وأضيف ذات البيان " بناء على المخالفات المذكورة آنفا وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري التابع المصالح الفلاحية، تم استدعاء التجار الثلاثة إلى المديرية لاستكمال الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق في الموضوع".