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أمن أدرار يضع حدا لسارقي البيوت

مجتمع
24 جوان 2023 ()
محمد ولد الحاج
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تمكنت قوات الشرطة من توقيف مجموعة كانت تمتهن سرقة البيوت والمحلات بالإضافة إلى استرجاع مسروقات، حيث أنه وفور تلقيها الشكوى باشرت عمليات التحري التي من خلالها تم التوصل للفاعلين.

وتم استرجاع بعض المسروقات المتمثلة في: مبلغ إجمالي قدره 69000.00دج، جواز سفر وبطاقة تعريف خاصة بالضحية، دفتر شيكات وبطاقة ذهبية وملابس مختلفة.

وبعد إتمام الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، أين تم إحالتهم على جلسة المثول الفوري ليصدر في حقهم الحكم بعام حبس نافد مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بـ 100.000.00 دج.

 

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