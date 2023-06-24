نجاح إطلاق صاروخ من طرف طلبة جزائريين بأمريكا

أعلنت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس أودان بوهران على موقعها، أمس، عن نجاح فريق من طلبة بمساعدة أستاذ مدرب من المدرسة في إطلاق صاروخ "اتاكور" بمنصة نيوميكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، في مسابقة عالمية "سبايس أمريكان كاب space American cup، ضمت 1500 طالب من 27 دولة.

وأضاف محررو البيان " في ومضة مبهرة مباشرة إلى السماء أطلق أتاكور، الصاروخ الجزائري الذي ابتكره طلاب ومدرب من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في وهران موريس وأودان الذي كانت رغبتهم التي لا رجعة فيها هي أن يكونوا سفراء مدرسة متوهجة للتعليم العالي، ولجزائر منتصرة نحو التقدم المستمر لأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى من أجل مستقبل جزائري واعد".

وأثنى البيان على من شارك في تجسيد حلم هؤلاء الشباب، الوزارة والشركات الجزائرية التي قدمت المساعدة.

كما نشر عبد القادر خراط الخبير الجزائري في الطيران لدى كبريات شركات الطيران في كندا خبر نجاح إطلاق الصاروخ ومساهمته في المشروع وتسهيل تنقل فريق "سكاي ديزاد" نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

للتذكير سبق لجريدة "الخبر" في أفريل 2021 نقل انشغال طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس أودان وخاصة نوادي مختصة في انجاز الصواريخ بخصوص صعوبة الحصول على رخصة لإجراء تجارب إطلاق صواريخ في الجزائر وطالبوا بوضع منصات إطلاق تحت تصرف الطلبة عوض الاعتماد على تجارب افتراضية بالمحاكاة بالعالم الآلي.

وكان من بين اقترحاتهم إعادة الاعتبار لقاعدة تجارب الصواريخ البكتيرية أثناء فترة الاستعمار الفرنسي بمنطقة حماقير بولد الناموس قرب بشار لاستعمالها كمنصة تجارب.