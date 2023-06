Mine de Ghar Djebilet : une importante délégation à Tindouf

Une délégation composée de responsables du ministère de l’Énergie et des Mines et du groupe “ Manadjim El Djazaïr(Manal) et le consortium chinois ont effectué ce samedi une visite de travail dans les wilayas de Tindouf et de Bachar dans le cadre du développement et de l’évaluation de la mine de fer de Ghar Djebilet.