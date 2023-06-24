هذه هي أولويات وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية

أكد وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت ببومرداس، أن صيانة شبكات الطرقات عبر مناطق الوطن ستكون ضمن أولويات دائرته الوزارية خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد ومعاينة لعدد من مشاريع قطاعه عبر الولاية، أن "جزء من شبكة الطرقات الشاسعة المنتشرة عبر الوطن يعاني من نقص الصيانة في السنوات الأخيرة لذلك سيركز القطاع خلال السنوات القليلة القادمة على عامل الصيانة المكثفة لهذه الشبكة" .

وأضاف الوزير أن شبكة الطرقات الوطنية و الولائية و حتى البلدية في كل الوطن "تعرف نقصا في جانب الصيانة لذلك يجري التركيز على تدارك ذلك من خلال برامج تنموية مختلفة".

وشدد الوزير في هذا الصدد على "أهمية مراعاة النوعية و المعايير وفق دفاتر الشروط" في إنجاز مشاريع أشغال الصيانة مشيرا إلى تركيز دائرته على عامل التكوين في هذا المجال قبل أن يعلن عن إعادة فتح مركزي التكوين بكل من الجلفة و سيدي عبد الله من أجل رسكلة و إعادة تأهيل الإطارات والمهندسين التابعين للقطاع.

وعن ولاية بومرداس, قال رخروخ أنها تتوفر على شبكة طرقات "هامة" في مختلف الأصناف يزيد طولها عن 2000 كلم و أن العمل جار لتثمين و تدعيم هذه الشبكة من خلال البرامج التنموية التي هي قيد الإنجاز أو تلك المبرمجة للإنجاز في البرامج التنموية لسنتي 2023 و 2024.

وفيما يتعلق بالنقطة السوداء الكائنة بمنطقة الاربعطاش, غرب الولاية, بالطريق السيار شرق-غرب, التي تعرف حوادث مرور كثيرة, أكد الوزير أن العمل جار حاليا لإعداد دراسة من أجل تحديد أسباب حوادث المرور بهذه المنطقة و اقتراح الحلول

المناسبة التي ستأخذها المصالح المعنية بالوزارة بعين الاعتبار، كما قال.

وكان الوزير قد استهل زيارته لولاية بومرداس بالاستماع إلى عرض حول وضعية شبكة الطرقات قبل أن يعاين مشروع إنجاز الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس الممتد على مسافة 10 كلم و يربط بين الطريق الولائي 146 و الطريق الوطني رقم

24 وقد أشرف على وضع شطر منه حيز الخدمة على أن يوضع الجزء المتبقي من المشروع حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.

وببلدية قورصو، عاين الوزير مشروع انجاز أشغال تقوية حصة من الطريق الوطني رقم 5 في اتجاه ولاية البويرة على مسافة 11,5 كلم.

وأعطى الوزير ببلدية سي مصطفى أيضا، إشارة انطلاق إنجاز مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلديتي سي مصطفي و زموري على مسافة 8,5 كلم، وعاين بعد ذلك مشروع إنجاز أشغال جرف الرمال من عمق البحر بميناء الصيد البحري بزموري البحري.