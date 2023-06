Exploitation de Gara Djebilet : Création de deux sociétés algéro-chinoises

Le ministère de l’Energie et des mines a fait savoir dans un communiqué qu’un mémorandum d’entente portant sur la création de deux sociétés mixtes algéro-chinoises pour l’exploitation minière a été signé ce samedi au niveau du siège de la wilaya de Tindouf.

Selon ce communiqué, cette convention a été signé entre le consortium chinois CMH, et l’Entreprise Nationale de Fer et de l’Acier (FERAAL), filiale du Groupe Manadjim El Djazaïr.

Cet accord porte sur la création de deux sociétés mixtes. La première sera chargée de l’exploitation de la mine de Gara Djebilet dans la wilaya de Tindouf, alors que la deuxième s’occupera de la réalisation d’un complexe sidérurgique dans la wilaya de Béchar, précise la même source.

Une délégation composée de responsables du ministère, de dirigeants du groupe public Manadjim El Djazair (MANAL) et du consortium chinois CMH s’est rendue ce samedi matin au niveau de la mine de Gara Djebilet.

La mine de Gara Djebilet, entrée en exploitation fin juillet 2022, figure parmi les plus grandes mines de fer dans le monde, avec des réserves qui dépassent les 3 milliards de tonnes.