برج بوعريريج : العثورعلى جثة شاب ببلدية العش

تم مساء اليوم ، العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر معلقة داخل إحدى محلات الرئيس المحاذية للملعب البلدي لبلدية العش الواقعة جنوب برج بوعريريج،

اثر عملية بحث عن الضحية الذي غادر البيت منذ الصباح،ليتم إبلاغ فرقة الدرك الوطني الذين سارعوا إلى عين المكان، وتطويقه، وبعد الحصول على الإذن برفع الجثة تم نقلها من قبل مصالح الحماية المدنية الى عيادة البلدية، ثم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية لاستكمال الإجراءات القانونية ،

كما باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة التي اهتز لها سكان البلدية .