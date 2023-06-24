وز ارة التربية تحدد موعد نشر نتائج البيام

كشفت وزارة التربية الوطنية عن موعد نشر نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2023 .

وفي بيان لها أوضحت أن توقيت الكشف عن النتائج سيكون الأحد بداية من الساعة الثالثة مساء.

أما بخصوص المترشحين المتمدرسين والأحرار، فأكد ذات المصدر بأن الإعلان سيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، وبخصوص المترشحين المتمدرسين فيتم الكشف عن علاماتهم عبر فضاء الأولياء، وعبر نشر قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها امتحان المتوسط.