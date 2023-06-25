هكذا سيتم نقل جثامين المغتربين

حددت الحكومة، رسميا، آليات تمويل صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، الذي أقره رئيس الجمهورية، حيث سيتم اقتطاع جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية، والتأشيرات، والهبات والوصايا، بهدف التكفل بنفقات نقل جثامين المعنيين، على أن يكون ذلك، بموجب قرار مشترك بين وزيري الشؤون الخارجية، والمالية، يضبط الشروط والكيفيات اللازمة.

أفرجت الحكومة مؤخرا، عن مرسوم تنفيذي رقم 225/23، مؤرخ في 10 جوان 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج". وتقرر في هذا الإطار، تكليف وزير الشؤون الخارجية بصفته، الآمر الرئيسي، بصرف حساب هذا التخصيص، بمساعدة رؤساء المراكز الدبلوماسية، والقنصلية، كآمرين ثانويين، على أن يتم تمويله من خلال اقتطاع جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية، والتأشيرات، والهبات والوصايا، بهدف التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.

وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين وزيري الشؤون الخارجية والمالية، يضبط كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالعملية. كما تحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية، على أن تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-510 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 2021، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".

وكان قرار تكفل الدولة بمصاريف نقل جثامين الجزائريين المتوفين خارج التراب الوطني، قد دخل حيز التنفيذ، بداية من الفاتح جانفي الماضي، بموجب قانون المالية لسنة 2023، حيث تمت المصادقة على التكفل بنفقات نقل جميع جثامين الجزائريين المتوفين خارج التراب الوطني.

وتم في هذا الإطار، استحداث إجراءات جديدة، على غرار فتح في كتابات الخزينة العمومية، حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج"، وهذا في إطار تنفيذ بند من التزامات رئيس الجمهورية، الـ 51 بـ "حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني"، حيث يشمل القرار كل الجزائريين، سواء المقيمين بالمهجر نظاميين كانوا أو غير شرعيين، وحتى الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني الذين تتوفاهم المنية خارج الديار.

من جهتها، استحدثت مؤسسة تسييـر مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مصلحة "استلام الجثامين"، لتسهيل إجراءات استلام وتسليم جثامين الرعايا الجزائريين والأجانب.

وتحتوي المصلحة على غرفة تبريد بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من ستة جثامين، توفر خدمة الحفظ لمدة أقصاها 24 ساعة في حالات غياب أو تأخر عائلة المتوفى من أجل استلام الجثمان، والوفاة "غير الطبيعية"، حيث يتم تقديم الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مصطفي باشا للتشريح، وذلك بعد الحصول على ترخيص وكيل الجمهورية لتسليم الجثمان إلى مصالح الحماية المدنية مرفق بمصالح الشرطة القضائية، إضافة إلى حالات، تحويل جثامين لوجهة أخرى، وتحويل الجثامين ما بين الولايات جوا.